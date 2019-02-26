Haklarında yakalama kararı çıkarılan 78 FETÖ şüphelisinden 73'ü gözaltına alındı
Balıkesir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 78 şüpheliden 73'ü gözaltına alındı.
- AA
Balıkesir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 78 şüpheliden 73'ü gözaltına alındı.
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