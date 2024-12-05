Haksız fiyat artışına geçit yok! Bakanlık denetim gerçekleştirdi

Bakanlığa bağlı ekipler, Ankara'daki bazı işletmelerde vatandaşların fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Bu amaçla bir markete giden ekipler, öncelikle ürünlerin üzerinde etiket olup olmadığını kontrol etti. Etiketlerde yönetmelikler gereği bulunması gereken bilgiler incelenirken kasa ile reyon arasında fiyat farkının olup olmadığına yönelik inceleme yapıldı.

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, özellikle temel gıda maddelerine yönelik haksız fiyat artışlarına karşı çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

Özellikle fahiş fiyat artışlarına ilişkin yoğun denetimler yaptıklarını vurgulayan Tan, şöyle konuştu:

"Temel gıda maddelerinin, geçmiş 3 aya yönelik alış ve satış faturalarını talep ediyoruz. Faturalar üzerinde yapılan incelemelerde haksız fiyat şüphesi oluşan durumları Bakanlığımız bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderiyoruz. Kurul tarafından yapılan değerlendirmede fahiş fiyat artışının tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanıyor."

Fiyat etiketinde bulunması gereken unsurlara ilişkin kontrollerin de yapıldığına işaret eden Tan, ürünün birim ve satış fiyatı, menşesi, eğer menşe Türkiye ise Bakanlıkça belirlenen logo, ürünün fiyat değişim tarihi gibi unsurlara etikette yer verilip verilmediğinin kontrolünün sağlandığını ifade etti.

- RESTORANDA GRAMAJ BİLGİSİ KONTROLÜ

İncelemeler kapsamında Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bir restoranda döner, iskender ve hamburgerin bulunduğu menülerde gramaj bilgisine yer verilmesi zorunluluğuna ilişkin de denetim yaptı.

Tan, bu ürünlerin satışının yapıldığı kafeterya, restoran ve lokantalarda tarife ve fiyat listelerinde döner ve iskender için pişmiş etin, hamburger için pişmiş köftenin gramaj bilgilerine tarife ve fiyat listesinde yer verilip verilmediğinin incelendiğini belirterek, "Tarife ve fiyat listelerinde eksiklik olduğu durumda tutanak tutarak idari ceza uyguluyoruz." dedi.