Hakurk'a düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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