Hakurk'a düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.