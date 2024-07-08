İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2024 Pazartesi / 2 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7024
  • EURO
    35,4821
  • ALTIN
    2493.77
  • BIST100
    10933.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mehmetçik göz açtırmıyor! Hakurk'ta PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Güncel

Mehmetçik göz açtırmıyor! Hakurk'ta PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir PKK sığınağında 2 bin 300 adet Doçka mühimmatının ele geçirildiğini açıkladı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 11:53 - Güncelleme:
Mehmetçik göz açtırmıyor! Hakurk'ta PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
ABONE OL

MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 Doçka mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik'in terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildiği aktarılarak, ele geçirilen mühimmatın görüntülerine yer verildi.

  • Doçka mühimmatı
  • Hakurk bölgesi
  • Irak kuzeyi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.