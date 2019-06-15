PKK’lı teröristlere ait mühimmat depoları vuruldu

Hakurk'ta PKK’lı teröristlere ait sığınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.