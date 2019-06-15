28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakurk'ta PKK’lı teröristlere ait sığınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Binali Yıldırım´dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK’lı teröristlere ait mühimmat depoları vuruldu

PKK’lı teröristlere ait mühimmat depoları vuruldu

ABD'den FETÖ'ye ret

ABD'den FETÖ'ye ret

4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

İsveç karşılayamadı! Yardım eli Türkiye'den geldi

İsveç karşılayamadı! Yardım eli Türkiye'den geldi

Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu

Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu

'450 teröristi etkisiz hale getirdik'

'450 teröristi etkisiz hale getirdik'

Suudi bakan terör örgütü PKK/YPG'ye destek istedi

Suudi bakan terör örgütü PKK/YPG'ye destek istedi
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu´nun skandal talimatının görüntüleri ortaya çıktı, mazbatayı alır almaz...

İmamoğlu´nun skandal talimatının görüntüleri ortaya çıktı, mazbatayı alır almaz...

Dünya karanlığa gömülebilir! Bilim insanları uyardı...

Dünya karanlığa gömülebilir! Bilim insanları uyardı...

Osmanlı'ya ait lezzet! Tatmak isteyenler metrelerce kuyruğa girdi

Osmanlı'ya ait lezzet! Tatmak isteyenler metrelerce kuyruğa girdi

Vücudunuzu hiç böyle görmediniz

Vücudunuzu hiç böyle görmediniz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA