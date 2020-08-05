Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:24 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:24

Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Son olarak Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif /gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Arama tarama faaliyeti sonucunda;

- 2 adet piyade tüfeği

- 1 adet biksi makinalı tüfek

- 1 adet RPG-7 roketatar

- 36 adet el bombası

- 7 adet antitank roketatar mühimmatı

- 880 adet 7.62 kalaşnikof mühimmatı

- 1500 adet 7.62 biksi mühimmatı

- 10 adet 40 mm bombaatar tahrip mermisi

- 2 adet el bombası fünyesi

- 23 adet şarjör

- 1 adet namlu

- 8 adet sevk fişeği ele geçirildi.