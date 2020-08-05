Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
Son olarak Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif /gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.
Arama tarama faaliyeti sonucunda;
- 2 adet piyade tüfeği
- 1 adet biksi makinalı tüfek
- 1 adet RPG-7 roketatar
- 36 adet el bombası
- 7 adet antitank roketatar mühimmatı
- 880 adet 7.62 kalaşnikof mühimmatı
- 1500 adet 7.62 biksi mühimmatı
- 10 adet 40 mm bombaatar tahrip mermisi
- 2 adet el bombası fünyesi
- 23 adet şarjör
- 1 adet namlu
- 8 adet sevk fişeği ele geçirildi.