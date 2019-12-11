14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8116
  • 6,443
  • 274.053
  • 107660
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakurk'ta tespit edildi: Teröristler dere üstüne teleferik sistemi kurmuş

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristler tarafından dere üzerine kurulmuş tek hatlı teleferik sistemi bulundu.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'tan bu yana Irak'ın kuzeyinde başarıyla süren Pençe-1 ve Pençe-2 Operasyonları ile terör örgütüne darbe vurulmaya devam ediliyor.

Örgüte ait çok sayıda sığınak ve mağarada gizlenen silah ve mühimmatların bulunarak yok edilirken, son olarak Hakurk bölgesinde gerçekleşen arama-tarama faaliyetleri sırasında dere üzerine kurulmuş tek hatlı teleferik sistemi tespit edildi.

Ayrıca teröristlerce kullanılan 5 gözlü mağaraya yakın civardaki bir dereden içme suyu boru hattı çekildiği belirlendi.

Yine Pençe operasyonları sırasında bulunan ve üç ayrı girişi olan bir başka mağarada ise 6 AK-47 piyade tüfeği, hafif makineli tüfek, RPG-7 roketatar, 3 bin 500 çeşitli çapta fişek, 2 ağır silah dürbünü, termal dürbün, gece görüş gözlüğü, 2 el dürbünü, fotoğraf makinesi, 6 antitank RPG-7 mühimmatı, 8 RPG-7 sevk fişeği, doçka namlusu, iki el bombası, 31 AK-47 şarjörü, 2 jelikan ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Tek tek işe iade ediliyorlar

Tek tek işe iade ediliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Roman açılımı" genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi

Anestezi teknikeri Ayşe ölü bulunmuştu: 27 dakikanın sırrı

Anestezi teknikeri Ayşe ölü bulunmuştu: 27 dakikanın sırrı

'Yurt dışına kaçırılmış 2 tarihi eser Türkiye'ye getirilecek'

'Yurt dışına kaçırılmış 2 tarihi eser Türkiye'ye getirilecek'

Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Hakurk´ta tespit edildi: Teröristler dere üstüne teleferik sistemi kurmuş

Hakurk´ta tespit edildi: Teröristler dere üstüne teleferik sistemi kurmuş

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

İşte sosyal medyayı sallayan komik çözümler

İşte sosyal medyayı sallayan komik çözümler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA