Hâl ve semt pazarlarında fiyat-etiket denetimi yapıldı, uymayanlara ceza kesildi

İHA 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:43 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:43

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimlerini sürdüren Zabıta ve Ticaret il Müdürlüğü Hâl Pazarı le Semt Pazarlarını mercek altına aldı. Zabıta Daire Başkanlığının Koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Hakları Koruma Zabıta ekipleri, Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri pazarlarda ortak denetim yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü denetim görevlisi Sabah saatlerinde Şanlıurfa Yaş Sebze ve Meyve pazarında fiyat denetimi yaptı. Hâl Pazarında fiyatlarının tespit edilmesinin ardından ekipler semt pazarlarına geçti. Haliliye Belediyesi Zabıta ekiplerinde yer aldığı denetimde Büyükşehir, Haliliye ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında fiyat ve etiket denetimi yaptı. Tezgahta sattığı ürünün üzerinde fiyat etiketi bulundurmayan 21 pazarcıya ceza yazılırken 3 pazarcı hakkında da fahiş fiyattan işlem yapıldı.