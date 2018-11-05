Halatla çekilerek kurtarılan feribotun arıza nedeninin pervane sistemindeki arıza olduğu açıklandı

Dün Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 09.00 seferi için hareket eden, GESTAŞ AŞ'ye ait 57. Alay gemisi, saat 10.40 sıralarında Gökçeada’ya yanaşma esnasında teknik bir problem yaşamış, gemi Gökçeada İskelesi’ne yanaşma esnasında tek motorla manevra yapmak zorunda kalmıştı. Gökçeada’da söz konusu saatlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle, geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemideki halat ırgatları devreye alınarak gemiden kıyıya halat uzatılmış, Halat iskelede bulunan babalara bağlanmış ve ırgat vasıtası ile gemi güvenli bir şekilde iskeleye yanaştırılmıştı. . Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer, yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmış, gemi içerisinde bulunan araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmıştı. Arıza ile ilgili GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada, teknik ekip ve dalgıç ekibi tarafından yapılan detaylı incelemede, arızanın 'deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması' neticesinde oluştuğu tespit edildiği, deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması sonrasında pervane sisteminde arıza meydana geldiği belirtildi.

GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada, “4 Kasım 2018 Pazar günü (dün) Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 09.00 seferi için hareket eden, filomuzda bulunan 57. Alay gemisi, saat 10.40 sıralarında Gökçeada’ya yanaşma esnasında teknik bir problem yaşamıştır. Gemimiz, Gökçeada İskelesi’ne yanaşma esnasında tek motorla manevra yapmak zorunda kalmıştır. Gökçeada’da söz konusu saatlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle, geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemimizdeki halat ırgatları devreye alınarak gemiden kıyıya halat uzatılmıştır. Halat iskelede bulunan babalara bağlanmış ve ırgat vasıtası ile gemi güvenli bir şekilde iskeleye yanaştırılmıştır. Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer, yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmıştır. Gemi içerisinde bulunan araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmışlardır. Daha sonrasında teknik ekibimiz ve dalgıç ekibi tarafından yapılan detaylı incelemede, arızanın 'deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması' neticesinde oluştuğu tespit edilmiştir. Deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması sonrasında pervane sisteminde arıza meydana gelmiştir. Teknik ekibimiz, arızayla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.