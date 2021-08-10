Halatlar yardımıyla sarp kayalıklar arasındaki mağaralara indiriliyor! Lezzetini buradan alıyor

AA 10 Ağustos 2021 Salı 16:28 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 16:28

Halatlar yardımıyla sarp kayalıklar arasındaki mağaralara indirilen peynirler, 4 ay süreyle olgunlaşmaya bırakıldı.

Hacıahmetli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emre Kaya, AA muhabirine, obruk peynirini uzun yıllardan bu yana ilçede ürettiklerini dile getirdi.

Mağaralarda doğal soğutma yaptıklarını anlatan Kaya, "Talepler şimdiden alınmaya başlandı. Kızılova Yaylası Obruk Peyniri adı altında markalaşan obruk peynirimizi hem tanıtmak hem de üretim kapasitesini yükseltmek için tüm üyelerimizle çalıştık. Vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.