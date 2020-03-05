İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0953
  • EURO
    6,8102
  • ALTIN
    322.252
  • BIST100
    112722
Güncel

Halı yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

OSMANİYE'de, halı yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, dorsedeki halılar, kullanılmaz hale geldi.

DHA05 Mart 2020 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:33

;Gaziantep yönünden Adana yönüne giden Mesut K. yönetimindeki 27 R 9021 plakalı halı yüklü TIR, sabah saatlerinde E90 Otoyolu Düziçi Turnikeleri mevkiine geldiğinde, dorsesinde yangın çıktı. Mesut K., çekiciyi dorseden ayırıp, itfaiyeye haber verdi. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye ve Düziçi belediyelerine ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Dorse ise içerisindeki halılarla birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Esed rejimine korku salıyor: 'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.