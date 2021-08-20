Haliç Köprüsü çıkışında kaza: Kazaya neden olan araçtaki 2 kişi kaçtı

DHA 20 Ağustos 2021 Cuma 13:37 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 13:37

Haliç Köprü çıkışı Ayvansaray mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla ilerleyen otomobil, aynı yönde ilerleyen kapalı kasa minibüse çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrilerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralanan minibüs sürücüsünün yardımına koşarken kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki 2 kişi araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanırken Edirne yönünde yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza olmaması için önlem alırken belediye ekipleri de yola dökülen yakıt üzerine kum dökerek önlem aldı. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından uzun süre aksayan trafik normale döndü. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. Kaza sebebiyle oluşan kilometrelerce trafik drone ile görüntülendi.