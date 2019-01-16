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Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza

Haliç Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

  • DHA
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Kaza Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Haliç Köprüsü Sütlüce ayrımına girmeye çalışan taksi, önce yanında seyreden  midibüse ardından da motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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