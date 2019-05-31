Haliç'te denizden ceset çıktı
Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıktı.
- DHA
Haliç, Ayvansaray sahilinde 15.30 sıralarında çevredekiler, denizin üzerinde hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Deniz polisi botla su yüzeyinde bulunan kişiyi kıyıya çıkardı. Polis tarafından incelenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 20'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset incelenmek üzere, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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