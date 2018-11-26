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Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatılacak

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.

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Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
 
Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek. 

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