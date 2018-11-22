Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldı

Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece bir süreliğine yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz ulaşımına açıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Köprüler, alınan güvenlik önlemlerinin ardından hoparlörden uyarı anonsu yapılarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra söz konusu üç köprü deniz ulaşımına açık duruma getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nün, UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtilmişti.

Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor´

´Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor´

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA