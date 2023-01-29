Halıdan çay lekesi çıkarmak için yapılabilecek birçok yöntem bulunur. Halıya dökülen çayın temizlenmesinde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunların ilki çayın döküldüğü anda müdahale etmektir. Sıcak çay döküldüğü zaman ilk müdaheleyi soğuk bir bezle yapmak önemlidir. Çünkü sıcak sıvıların leke bırakma ihtimali daha yüksektir. Peki Halıdan çay lekesi nasıl çıkar? Halıdan şekerli çay lekesi çıkarmak için ne yapılır? İşte halıdaki şekersiz veya şekerli çay lekesini çıkarmanız için izlenebilecek adımlar

HALIDAN ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?



Halıdan çay lekesini çıkarmak için çeşitli yöntemler uygulanabilir. Çayın döküldüğü yere direkt olarak deterjan sürüp silmek lekenin daha derinlere inmesine ve zaman içinde açığa çıkmasına neden olabilir. Bunun için herhangi bir müdahalede bulunmadan önce halıda çayın döküldüğü kısmı ters çevirerek soğuk suyla durulanmalıdır. Ardından temizleme işlemine başlanabilir.

Halıdaki çay lekesi; Bulaşık makinesi parlatıcısı, karbonat, deterjan, sirke ve beyaz sabun yoluyla kolayca çıkarılabilir. Halıdan şekerli çay lekesi çıkarmak, şekersiz olana göre daha zordur. İşte halıya dökülen çay lekesini çıkarmak için pratik yöntemler...

HALIDAN ŞEKERLİ ÇAY LEKESİ ÇIKARMAK İÇİN NE YAPILIR?



BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI



Halıdan çay lekesini çıkarmak için kullanılabilecek diğer bir yöntem de Bulaşık Makinesi Parlatıcısı kullanmaktır. Bulaşık deterjanı parlatıcısı, direkt olarak çayın döküldüğü bölgeye sürülür ve yaklaşık 2 saat kadar bekletilir. Temiz ve sıcak suyla ıslatılmış havlu ile iyice silinerek leke çıkarılabilir.

KARBONAT VE SICAK SU



Karbonat da ev temizliğinde zorlu lekeler, tıkalı borular, kireçli alanlar söz konusu olduğunda başvurulan yöntemler arasında gelir. Çay dökülen bölgeye 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay bardağı ılık su karıştırılarak dökülür. Bir süre beklettikten sonra temiz bir bezle lekenin üzeri sinilerek çay lekesi çıkarılabilir.

BEYAZ SABUN



Yağ çıkarma konusunda oldukça başarılı olan beyaz sabun köpürebilen bir yapıya sahiptir. Beyaz sabun ile çay lekesinin üzeri köpürtüldükten sonra temiz bir bezle iyice çitileyerek silinip, ardından durulanır. Beyaz sabunu leke olan kısma sürüp 10 dakika beklettikten sonra nemli bir bezle dairesel hareketler uygulayarak temizleyebilirsiniz.

DETERJAN VE SİRKELİ KARIŞIM



Ev temizliğinin vazgeçilmezlerinden olan deterjanı halıdaki çay lekesini çıkarırken de kullanabilirsin. Bir fincan sirke, sıcak su ve bulaşık deterjanından oluşan bir karışım hazırlayıp bu karışımı lekeye uygulayabilirsin. Bu uygulamanın ardından temiz bir havlu ile uyguladığın karışımı silip kurutma makinesi ile kurutabilirsin. Bu şekilde lekenin azalarak gittiğini görebilirsin.

SİRKELİ SU



Sirke asitli yapısı sayesinde doğal temizlik yöntemleri arasında tercih edilir. Halıdaki çay lekesini çıkarmak için Beyaz sirke ve sıcak su karıştırılarak halı üzerine sürülür. Bir süre beklettikten sonra soğuk bir bezle çitileyerek silinir. Birkaç kez silindikten sonra çay lekesi çıkacaktır.

İlk seferde çıkmıyorsa sirke karışımı bir kez daha halının üzerine sürerek silinmelidir. Bu karışımı leke olan yere sıkıp ardından soğuk bir bezle sildiğinde yavaş yavaş halıdaki çay lekesinin azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Tam işe yaraması için bu yöntemi birkaç defa uygulaman gerekebilir.