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Halil Ergül bulundu mu? Müge Anlı Halil Ergül'e ne oldu?

Halil Ergül bulundu mu? Müge Anlı Halil Ergül'e ne oldu? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Erzincan’da, 41 gündür kayıp olan Halil Ergül (61) için Karasu Nehri kenarında AFAD ve komandolar eşliğinde arama çalışmaları başlatıldı. Ailesi, Erzincan'da kaybolan 61 yaşındaki epilepsi hastası Halil Ergül'ün bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı Halil Ergül olayına dair son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

03.02.2020  12:19 - Güncelleme: 03.02.2020  12:19

Erzincan'da kaybolan Halil Ergül olayına dair araştırmalar hız kazandı. Halil Ergül bulundu mu? Müge Anlı Halil Ergül'e ne oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Erzincan’da, 41 gündür kayıp olan Halil Ergül (61) için Karasu Nehri kenarında AFAD ve komandolar eşliğinde arama çalışmaları başlatıldı. Ailesi, Erzincan'da kaybolan 61 yaşındaki epilepsi hastası Halil Ergül'ün bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı Halil Ergül olayına dair tüm detayları sizler için derledik.

HALİL ERGÜL BULUNDU MU?

Erzincan’da, 41 gündür kayıp olan Halil Ergül (61) için Karasu Nehri kenarında AFAD ve komandolar eşliğinde arama çalışması başlatıldı. Halil Ergül'e dair bir iz henüz bulunmadı.

MÜGE ANLI HALİL ERGÜL OLAYI NEDİR?

25 Aralık 2019'da kaybolan 61 yaşındaki Halil Ergül, Erzincan'da eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı evden anneme gidiyorum diye çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Kaybının 9. gününde polise başvuran eşi ve kızı babalarından haber alamamıştı.

Bunun üzerine Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül Müge Anlı'ya katılarak kardeşlerini aramaya başladılar.

Maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, maaşını da çekmeyince şüpheler arttı. Fakat Halil'in ailesini aramadan polise gitmesi, Halil'in kardeşlerinin kafasında soru işareti bıraktı.

Bugün yayına katılan Halil'in eşi ve kızı arasında Halil'in kardeşleri arasında kavga çıktı. Halasına küfürlü mesajlar atan Derya ise halasının evlerini bastığını o yüzden o mesajı attığını söyledi.

Kızının verdiği bilgilerde Halil'in epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını da yanına almadığı ortaya çıktı. Daha sonrada Halil'in evden çıkarken anneme gidiyorum bilgisini de vermediğini söyledi. Bu duruma şaşıran Anlı, bu bilgiyi nereden çıkardıklarını sorunca ise gelmeyince öyle zannettik yanıtını aldı. 

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