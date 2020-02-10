10.02.2020 11:25 - Güncelleme: 10.02.2020 11:25

Erzincan kent merkezindeki evinden 25 Aralık 2019 günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Ergül 50 gündür kayıp. Şüpheli bir şekilde kaybolan 61 yaşındaki adamın kardeşleri, Halil Ergül'ün eşi ve kızından şüphelendiklerini belirtiyorlar.Halil Ergül'ün birlikte yaşadığı kızı ve eşinin 9 gün sonra kayıp başvurusu yapması şüpheleri artırdı. Halil Ergül arama çalışmalarında bir sonuç elde edilemedi. Halil Ergül son dakika gelişmesi var mı? Müge Anlı Halil Ergül bulundu mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Halil Ergül olayına dair merak edilenleri sizler için derledik.

HALİL ERGÜL SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

61 yaşındaki Halil Ergül 50 gündür kayıp. Halil Ergül arama çalışmalarında bir sonuç elde edilemedi.

MÜGE ANLI HALİL ERGÜL BULUNDU MU?

Erzincan’da, kaybolan Halil Ergül (61) için Karasu Nehri kenarında AFAD ve komandolar eşliğinde arama çalışması başlatıldı. Halil Ergül'e dair bir iz henüz bulunmadı.

MÜGE ANLI HALİL ERGÜL OLAYI NEDİR?

25 Aralık 2019'da kaybolan 61 yaşındaki Halil Ergül, Erzincan'da eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı evden anneme gidiyorum diye çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Kaybının 9. gününde polise başvuran eşi ve kızı babalarından haber alamamıştı.

Bunun üzerine Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül Müge Anlı'ya katılarak kardeşlerini aramaya başladılar.

Maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, maaşını da çekmeyince şüpheler arttı. Fakat Halil'in ailesini aramadan polise gitmesi, Halil'in kardeşlerinin kafasında soru işareti bıraktı.

Bugün yayına katılan Halil'in eşi ve kızı arasında Halil'in kardeşleri arasında kavga çıktı. Halasına küfürlü mesajlar atan Derya ise halasının evlerini bastığını o yüzden o mesajı attığını söyledi.

Kızının verdiği bilgilerde Halil'in epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını da yanına almadığı ortaya çıktı. Daha sonrada Halil'in evden çıkarken anneme gidiyorum bilgisini de vermediğini söyledi. Bu duruma şaşıran Anlı, bu bilgiyi nereden çıkardıklarını sorunca ise gelmeyince öyle zannettik yanıtını aldı.