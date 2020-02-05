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Halil Ergül son dakika gelişmesi var mı? Müge Anlı Halil Ergül öldü mü?

Halil Ergül son dakika gelişmesi var mı? Müge Anlı Halil Ergül öldü mü? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Erzincan'da kaybolan Halil Ergül olayına dair araştırmalar yapılıyor. Erzincan kent merkezindeki evinden 25 Aralık 2019 günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Ergül'ün ailesi, Müge Anlı programına başvuru yaptı. Şüpheli bir şekilde kaybolan 61 yaşındaki adamın kardeşleri, Halil Ergül'ün eşi ve kızından şüphelendiklerini ifade ediyorlar. Halil Ergül'ün maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, hesaplarda hareket göremeyince şüpheler arttı. Müge Anlı Halil Ergül olayına dair son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

05.02.2020  12:09 - Güncelleme: 05.02.2020  12:09

Erzincan kent merkezindeki evinden 25 Aralık 2019 günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Ergül'ün ailesi, Müge Anlı programına başvuru yaptı. Şüpheli bir şekilde kaybolan 61 yaşındaki adamın kardeşleri, Halil Ergül’ün eşi ve kızından şüphelendiklerini belirtiyorlar. Halil Ergül son dakika gelişmesi var mı? Müge Anlı Halil Ergül öldü mü? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Halil Ergül'ün birlikte yaşadığı kızı ve eşinin 9 gün sonra kayıp başvurusu yapması şüpheleri artırdı. Halil Ergül olayına dair son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

HALİL ERGÜL SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Erzincan kent merkezindeki evinden 25 Aralık 2019 günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Ergül için arama çalışmaları devam ediyor.

MÜGE ANLI HALİL ERGÜL ÖLDÜ MÜ?

Erzincan’da, kaybolan Halil Ergül (61) için Karasu Nehri kenarında AFAD ve komandolar eşliğinde arama çalışması başlatıldı. Halil Ergül'e dair bir iz henüz bulunmadı.

MÜGE ANLI HALİL ERGÜL OLAYI NEDİR?

25 Aralık 2019'da kaybolan 61 yaşındaki Halil Ergül, Erzincan'da eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı evden anneme gidiyorum diye çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Kaybının 9. gününde polise başvuran eşi ve kızı babalarından haber alamamıştı.

Bunun üzerine Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül Müge Anlı'ya katılarak kardeşlerini aramaya başladılar.

Maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, maaşını da çekmeyince şüpheler arttı. Fakat Halil'in ailesini aramadan polise gitmesi, Halil'in kardeşlerinin kafasında soru işareti bıraktı.

Bugün yayına katılan Halil'in eşi ve kızı arasında Halil'in kardeşleri arasında kavga çıktı. Halasına küfürlü mesajlar atan Derya ise halasının evlerini bastığını o yüzden o mesajı attığını söyledi.

Kızının verdiği bilgilerde Halil'in epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını da yanına almadığı ortaya çıktı. Daha sonrada Halil'in evden çıkarken anneme gidiyorum bilgisini de vermediğini söyledi. Bu duruma şaşıran Anlı, bu bilgiyi nereden çıkardıklarını sorunca ise gelmeyince öyle zannettik yanıtını aldı. 

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