Halit Oflaz koronavirüsten vefat etti! Halit Oflaz kimdir, kaç yaşındaydı?

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:20 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:20

Bir süredir tedbiren tedavi altında tutulan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, dün akşam vefat etti. Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 3 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Koronavirüsün başladığı günden bu yana tedavi altında tutulan Halit Oflaz, dün akşamtedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oflaz, 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu. Halit Oflaz, yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz kimdir? Hlit Oflaz kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

HALİT OFLAZ KİMDİR?

Halit Oflaz, 1974 Çumra'da doğdu. Konya Karatay Lisesi’nde okuduktan sonra ise Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.

Halit Oflaz, 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu.