Büyükçekmece'de denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in halıya sarılı cesedinin çıktığı eve, girdiği son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sedef Güler ve Yavuz G.'nin birlikte binaya giriş yaptıkları onlardan yaklaşık 11 saat sonra ise Fırat B.'nin elinde poşetle binaya girdiği görülüyor. Ortaya çıkan görüntülerde şüphelilerin cesedi attığı yer de görülüyor. Bu görüntü sayesinde şüphelilerin kullandığı otomobilin plakası belirlenmişti. Öte yandan bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat B. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, Sedef Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 Haziran 2024 tarihinde saat 01.48'de Sedef Güler ve Yavuz G.'nin, birlikte cinayetin işlendiği eve doğru yürüdükleri görülüyor. Bu görüntülerden yaklaşık 11 saat sonra saat 13.40'da aynı güvenlik kamerasının açısına bu kez elinde poşetle gelen Fırat B. giriyor.

CESEDİ ATTIKLARI YERDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI DA ORTAYA ÇIKTI

Polisin elde ettiği diğer bir görüntüde ise şüphelilerin halıya, ardından zincire sardıkları cesedi attıkları yer gözüküyor. Polisin bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin cesedi atmakta kullandıkları otomobilin plakasını tespit ettiği belirtildi. Otomobil, Esenyurt'ta terk edilmiş olarak bulunmuş, araçta yapılan Luminol testi sonucunda bazı kan izlerine rastlanmıştı.

FIRAT G. TUTUKLANDI

Öte yandan bugün mahkeme sevk edilen şüphelilerden Fırat B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis firari şüpheli Yavuz G.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.