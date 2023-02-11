Halk, depremzedeye gönül kapısını açtı

Binlerce aile, evinin kapısını depremzedelere açtı. Oteller, depremzedeleri ağırlamaya başlarken, bazı vatandaşlar kiralık evlerini "Depremzedeler için ücretsizdir" ilanıyla paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanından aileler, depremzelerin yaralarını sarmak, onlara sıcacık bir yuva vermek için evlerinin kapılarını, sofralarını açtı. Kimi otellerinin kapısını açtı. Kimi de kiralık evlerini depremzeler için ücretsizdir ilanlarıyla duyurdu. Ekmekler bölüşüldü, sevgi ve şefat eli Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere uzatıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birim Başkanlığı'nca, deprem bölgelerinde mağdur kalan vatandaşlar için "Evim Evindir" projesi başlatıldı.

Sabah'ın haberine göre, Ülke genelinde birçok kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, ev sahipleri kiralık ibarelerini kaldırdığı ilanları 'Depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirdi.

İlanlarda Kayseri, Yozgat, Bitlis, Samsun, Malatya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Aksaray, Sinop, Zonguldak, Kırşehir, Çorum, İzmir gibi birçok ilden depremzedemler için ücretsiz verileceği duyurulan ve çoğunluğu da eşyalı evlerin ilanları yer alıyor.

Kemer ilçesinde 2+1 bir evi bulunan kişi, yayınlandığı ilanda, "Duygularım karışık, hiçbir şey yapamamak bizi derinden üzüyor.

Kalabalık cümleler yazmak istemiyorum. Sizin için hazırladık. Problemlerini aşana kadar elimizden geleni yapmaya hazırız. İki aile rahat kalabilir" sözlerine yer verdi.

Muratpaşa ilçesinde ise bir apart, tüm odalarının sadece depremden zarar görmüş bölgeden gelecek aileler için ücretsiz konaklamaya açık olduğunu duyurdu.

KARDEŞ AİLE OLDULAR

Gümüşhaneli hayırsever Özkan İncir, Kelkit ilçesindeki evinin kapılarını, Malatya'daki depremde evleri kullanılamaz hale gelen 2'si çocuk 6 kişilik aileye açtı. "Paşa" adını verdikleri muhabbet kuşunu da beraberinde getiren Malatyalı ailenin tüm ihtiyaçları, ilçe esnafının desteğiyle sağlandı. İncir, sahibi olduğu 3 fırında ürettiği 60-70 bin ekmeği de kurumlar aracılığıyla deprem bölgesine gönderiyor.

Erzurum'da bir işletme, yeni açtığı sosyal donatılı apart evlerini depremzedelere ayırdı. Şu ana kadar misafir ettikleri 57 kişinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Van'a getirilen 750 kişi, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi. Bazı depremzeler de Van'ın Edremit ilçesinde hayırsever vatandaşların tahsis ettiği evlere yerleştirildi.

Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 34 kişi Trabzon'un Arsin ilçesindeki otele yerleştirildi.

OTELLERİN KAPISI AÇILDI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 21 bölgedeki otelleri afetzedelere açtı. Ülke genelinde ilk etapta 25 bin oda temin edildi. 75 bin civarında yatak kapasitesinin mevcut olduğu bildirildi.

Aksaraylı gurbetçiler, 6 aileye evlerinin kapısını açtı. Depremlerden etkilenenler aileleriyle Edirne'de otellere yerleştirildi.