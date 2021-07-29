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Halk otobüslerinde fenalaşan yolcular araçların güzergahları değiştirilerek hastaneye götürüldü

Şanlıurfa'da, iki farklı halk otobüsünde fenalaşan yolcular, sürücüler tarafından, araçların güzergahları değiştirilerek hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA29 Temmuz 2021 Perşembe 13:58 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 13:58
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir içi ulaşım yolcu taşımacılığı yapan Halil Kaplan yönetimindeki otobüste yolculuk eden İbrahim Çelik, bir süre sonra rahatsızlanıp, bayıldı. Durumu fark eden diğer yolcular, şoföre bildirdi. Şoför Halil Kaplan, otobüsün güzergahın değiştirip, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kaplan, hastanenin acil servis girişinde görevlilerden yardım istedi. Gelen sağlık ekibi tarafından sedyeyle hastaneye götürülen Çelik, tedaviye alındı.

Halk otobüsü şoförü İbrahim Halil Karataş aracında fenalaşan Emine Çiçek'i, güzergahını değiştirerek aynı hastaneye götürdü. Halk otobüsünde yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fenalaşan yolcuyu kontrol eden diğer yolcuların telaşı ve şoförün hızla hastanenin yolunu tuttuğu anlar, yer aldı. Hastane binası önüne gelen otobüsten indirilen yolcunun sağlık ekiplerince sedyeyle taşındığı an da kameraya yansıdı.

Tedavileri yapılan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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