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Halk otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 arkadaş öldü

Samsun'da özel halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Tuna (30) ile arkasındaki arkadaşı Bayram Odabaş (23), yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Kaza, dün gece saatlerinde İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Burhan S. (53) yönetimindeki 55 AR 026 plakalı özel halk otobüsü ile Murat Tuna yönetimindeki 34 BH 1484 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Murat Tuna öldü, arkasındaki arkadaşı Bayram Odabaş ise yaralandı. Çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Odabaş da tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
 
Özel halk otobüsünün şoförü Burhan S. gözaltına alındı.

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