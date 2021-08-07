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Halk otobüsü şoförü araçta fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi

Bursa'da halk otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan genci güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. Umut Demirbaş,'Bu, zaten bizim insanlık görevimiz. Gerçekten ben çok korktum. Keşke elimden daha çok şey gelseydi. Araçta tur esnasında rahatsızlandı, anca yetiştirebildim.' dedi.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 13:21 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 13:21
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Mesudiye Mahallesi'nden Umut Demirbaş yönetimindeki 16 M 06039 plakalı halk otobüsüne binen Fatih Canbolat (17), yolculuk sırasında aniden fenalaştı.

Bunun üzerine aracı durduran Demirbaş, otobüsteki Lokman Kahriman ile fenalaşan gence müdahale etti, ardından rotasını İnegöl Devlet Hastanesine çevirdi.

Otobüsten indirilerek sedyeyle hastaneye taşınan Canbolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Umut Demirbaş, "Bu, zaten bizim insanlık görevimiz. Gerçekten ben çok korktum. Keşke elimden daha çok şey gelseydi. Araçta tur esnasında rahatsızlandı, anca yetiştirebildim." dedi.

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