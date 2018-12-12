Halk otobüsü trafik polisine çarptı

Kaza, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Denizli Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman K. idaresindeki 20 BLD 33 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, yunus ekibinde görevli motosikletli polis memuru İbrahim T.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İbrahim T. otobüsün ön camına çarparak hafif yaralandı. Kazada yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi çevreden geçenler yaptı. İbrahim T. olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan İbrahim T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.