Halk sağlığı kuyuya düştü

27.12.2019 03:22 - Güncelleme: 27.12.2019 03:22

İstanbul’da 2019’un son aylarında beklenen yağmurların yağmaması barajların doluluk oranının yüzde 33.50 seviyesine kadar düşürdü. Fakat barajlardaki su seviyesinin grafiklere net olarak yansımasının nedeninin barajlara basılan ‘kuyu suyu’ olduğu iddia edildi. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul’da binden fazla su kuyusunun bulunduğuna dikkat çekti.

AFETE ADIM ADIM

Prof. Dr. Öztürk, “10 metre derinliğe kadar olan sular vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği sulardır. Bunun daha da altında bulunan sular devletin kontrolü altına giriyor. Bunlar ile ilgili kuyu açmak istediğimiz zaman yetkili olan Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak izin alınması gerekir. DSİ yer altındaki suları sürekli izliyor. Suların seviyesi çok düştü. Bazen bundan dolayı ruhsat verilmiyor” dedi. Suyun pahalı bir şey olduğunu ve değerinin bilinmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Öztürk, “İstanbul’un en önemli sıkıntılarından birisi de çok sayıda illegal kuyu yaparak yer altından su çekiliyor olması. Artık bir günde 100-200 metre sondaj açabiliyoruz. Vatandaşlar isterse havalı sondaj ile anında su çıkarabiliyor. Bu kuyu suları bırakın baraj suyuna katılması evlerde kullanım için son derece tehlikeli” açıklamasında bulundu.Yeraltı sularının sürekli azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, “Yeraltı suları hızla azalıyor. Deniz kıyısı olan alanlarda tuzlu sular içeri girmeye başlıyor. Bundan daha da kötüsü bölge çok sayıda su çektiği için oturmaya başlıyor. Bölge oturmaya başlayınca depremde arkadan gelen dalgalar için zemin zayıflamaya ve bölge çarpılmaya ortam hazırlıyor. Hem doğal kaynağımızı tüketiyoruz hem de doğal bir afete ortam hazırlıyoruz” dedi. İstanbul’da binlerden fazla su kuyusu bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, “Bir an önce kartlı sisteme geçilmesi gerekiyor. İstanbul’da E-5’in altında Bakırköy’den Silivri’ye kadar olanın yeraltı suları korunması yasası var. Bu suların korunması ile İstanbul’un olası bir radyasyon kirlenmesinde bu suların güvenle içirilmesi amaçlanmıştır. Burada görüyoruz ki artık oralarda su falan kalmadı” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Öztürk, “Sularımız giderek azaldı. Bakırköy’de sondaj yaptık, yer altından gelen kayalar dilimizde değdirdiğimizde nerede ise tuzdu. O kadar tuzlanmış. Bu kuyularda kartlı sisteme geçilmesi gerekir. Su konusunda çok tasarruf etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bir sıkıntı yaşamamak için tasarruf etmemiz gerekiyor” dedi.