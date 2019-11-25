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Halk TV'den Muharrem İnce'ye sansür: Yarıda kestiler

CHP'li Muharrem İnce Yalova'da evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnce'nin CHP Genel Merkezi'ne yönelik iddialarını söylerken Halk TV canlı yayını yarıda kesti.

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CHP'li Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın gazeteci Talat Atilla'yı kaynak göstererek "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, CHP Genel Merkezi ile ilgili iddiaları Halk TV'yi rahatsız etti. Halk TV İnce'nin konuşması devam ederken canlı yayını yarıda kesti.
 
"BU İFTİRALARIN HEPSİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLDİ"
CHP içerisindeki bir çetenin kendisini hedef haline getirdiğinden bahseden İnce, "Bir tezgah var, bu tezgahın sorumluları açığa çıkarılmalıdır. CHP yönetiminin 82 milyona borcu vardır. Burası CHP, parti içi meselemiz kimseyi ilgilendirmez demek doğru değil. CHP aile, şirket değildir. Siyasi partidir.
 
Muharrem İnce 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri bir iftira kumpası içinde. Bu iftiraların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildi. Partideki bir küçük grup tarafından. İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor." dedi.

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