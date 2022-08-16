Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan bir kaçak yapı skandalı daha

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu yine kaçak yapı skandalıyla gündeme geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "CHP ve İYİ Parti'den para alıyorlar" dediği kanallar arasındaki Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu geçtiğimiz yıl Asos'ta 'sit alanı' olarak kabul edilen bir bölgede restoran açmıştı.

Cafer Mahiroğlu'nun bu kez Sarıyer'de kaçak bir inşaat yaptırdığı belirlendi.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKEN KAÇAK YAPI CAFER MAHİROĞLU'NUN ÇIKTI

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bölgede vatandaşların şikayetine sebep olan bir kaçak yapının Mahiroğlu'na ait olduğu ortaya çıktı

Açıklamada, "CHP Yönetimlerinden nemalanan medya kuruluşları bir bir ifşa olmaya devam ederken, boğaz ön görünümde kaçak inşaatın Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Kireçburnu İshak sokaktaki çalışma mahalle sakinlerinin tepkisini çekerek şikayet konusu oldu." ifadelerine yer verildi.

MUHARREM İNCE İFŞA ETMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların CHP ve İP'den maaş aldığını açıklayarak fondaş medyanın ismini saymıştı.

"HALK TV, TELE 1 VE KRT CHP İLE İYİ PARTİ'DEN DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"

İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken olay! CHP'liler kaçak restoranı hep birlikte açtı