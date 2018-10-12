Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Küçükçekmece'de bir binanın çatısı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Halkalı'daki 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.