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Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Halkalı'da bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Küçükçekmece'de bir binanın çatısı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Halkalı'daki 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

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