Halkalı-Gebze Banliyo hattı deneme seferleri sırasına trenler çarpıştı
Florya'da deneme seferi yapan tren ile bir tren çarpıştı. Yaralılar olduğu belirtiliyor.
- İHA
Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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