İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4831
  • EURO
    7,0516
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    87861.6
Güncel

Halkbank'tan esnafa kredi desteği!

Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek.

24 Mart 2020 Salı 14:06 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:08
ABONE OL

Anneanne ve küçük torunundan 'Evde Kal Türkiye' çağrısına videolu destek

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

İşte Fatih Terim'in son durumu
İşte Fatih Terim'in son durumu

İşte Fatih Terim'in son durumu

'Sokağa çıkın'
'Sokağa çıkın'

'Sokağa çıkın'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.