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Halkbank'tan açıklama geldi: Tazminat talepli hukuk davasını düşürmüştür

Halkbank'tan ABD'de banka aleyhine açılan hukuk davasına ilişkin yapılan açıklamada, 'İkinci İstinaf Mahkemesi, 2 Mayıs 2023 tarihinde banka lehine karar vererek tazminat talepli hukuk davasını düşürmüştür.' denildi.

AA2 Mayıs 2023 Salı 21:19 - Güncelleme:
Halkbank'tan açıklama geldi: Tazminat talepli hukuk davasını düşürmüştür
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Halkbank'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ABD'de banka aleyhine açılan hukuk davasına ilişkin gelişmeler aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Şubat 2021 tarihinde KAP'a yapılan açıklamamızda, bazı müştekiler tarafından ABD'de bankamız aleyhine açılan tazminat talepli hukuk davasının, 16 Şubat 2021 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtilmiştir. Bahse konu davada müştekiler, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin kararını 30 Haziran 2021 tarihinde Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi) nezdinde temyize taşımıştır. İkinci İstinaf Mahkemesi, 2 Mayıs 2023 tarihinde banka lehine karar vererek tazminat talepli hukuk davasını düşürmüştür. Bununla birlikte 20 Nisan 2023 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, ABD Yüksek Mahkemesinin 19 Nisan 2023 tarihli kararı doğrultusunda ceza davası ile ilgili hukuki süreç İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde devam etmektedir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız."

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