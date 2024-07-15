''Halkın destansı savunması bundan sonra bu işlere kalkışacaklar için çok büyük bir ders''

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına Ağustos 2007'de atanan, FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan, İnternet Andıcı davasında tutuklanan ve 2012'de emekliye ayrılan İsmail Hakkı Pekin, FETÖ'nün darbe girişiminin 8. yılında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Pekin, yaşananların, darbe girişiminden ziyade bir işgal girişimi olduğunu, 15 Temmuz'da halkın, işgalcilere karşı büyük bir direniş gösterdiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimini yabancı bir ülke tarafından yönlendirilen bir örgütün mensuplarının işgal girişimi olarak niteleyen Pekin, "15 Temmuz, çok büyük destansı bir savunma, bir refleks, halkın, örgüte karşı gösterdiği büyük bir direniş. Takvimlerde 15 Temmuz'u gördüğüm zaman bir ülkenin kendi yetiştirdiği insanlar tarafından işgal edilmesi geliyor aklıma." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un ardından, silahlı kuvvetlerden, güvenlik teşkilatından çok sayıda personelin ayrıldığını aktaran emekli Korgeneral Pekin, "Devleti yönetmek böyle bir şey, bu konularda müsamaha gösterirseniz bu işin sonu gelmez." dedi.

Yaşanan zaferin ardından ülkenin demokratikleşmesi yolunda büyük ivme katedildiğini, işgalin bastırılmasının ardından, FETÖ militanlarının tüm kurumlardan tasfiye edildiğini anlatan Pekin, "Bu işgalin başarısız olması ve Türk milletinin bu işgale karşı durması, bundan sonra bu işlere kalkışacak kişiler için de çok büyük bir ders." şeklinde konuştu.

-"GEÇMİŞTE DE BU TÜR SUÇLARI İŞLEYENLER AFFEDİLMEMİŞ"



FETÖ mensuplarının, kamuda, yargıda, güvenlik sisteminde çalışmasının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Pekin, şöyle devam etti:

"Devletin yaptığı doğru. Belki gerçekten çok az bir şeye karışmamış kişiler olabilir, bunların bir kısmı yerini buldu, yani idari mahkemelerde açılan davalarla kısmı geri döndü ama bence devletin yaptığı uygun. Geçmişte de böyle olmuş, Osmanlı'da, Cumhuriyetin ilk döneminde de bu tür suçları işleyenler affedilmemiş, affedilmemesi lazım, örnek olması lazım. Çünkü başka türlü toplumun ve insanların kafalarına bu ders oturmaz, ancak öyle oturabilir. 'Ben böyle bir şey yaparsam, devlet beni ömür boyu hapiste tutar bir daha çalıştırmaz' denmesi lazım."

İsmail Hakkı Pekin, FETÖ'nün başka cemaatler içine sızma girişiminde bulunabileceğine işaret ederek, devletin buna da engel olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin çok önemli bir tehlikeyi halkın iç güdüsüyle atlattığını belirten Pekin, "Devlet adamlarının da buna önemli bir katkısı oldu, siyaset arkasında durmasa çok daha farklı şeyler olabilirdi." diye konuştu.

- "DEVLET BİR ŞEYLER YAPACAK, TEDBİRLERİNİ SÜRDÜRECEK"



Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, örgütün etkinliğinin artık yavaş yavaş kaybolduğunu, örgüt mensuplarının da bunun farkında olduğunu vurguladı.

Örgüt üyelerinin, deşifre olmamak için "renklendirme" yöntemiyle kamufle olduklarını anlatan Pekin, şunları kaydetti:

"Örgüt 'renklendirme' yapıyor, alternatif örgütlerin içine sızmak suretiyle Türkiye'deki imajlarını değiştirmeye çalışıyorlar, 'tekrar bu işi nasıl yapabiliriz'in, hesabını yapıyorlar ama uyanık olacağız. Devlet tedbirlerini sürdürecek. Devlet af çıkartmazsa bu adamları cezaevinde tutarsa herkes yaptığı suçun cezasını çekerse o zaman kolay kolay muvaffak olamazlar."

- "HEP TETİKTE VE UYANIK OLMAMIZ LAZIM"



FETÖ ile mücadeleye siyaset üstü bir konu olarak bakılması gerektiğini belirten Pekin, "Şimdilik atlattık, ama hep tetikte ve uyanık olmamız lazım." dedi.

Pekin, örgütün faaliyetleriyle, çok sayıda pırıl pırıl beyni etkilediğini, TSK ve emniyet ve yargı gibi unsurların da FETÖ yüzünden itibar kaybına uğradığını anlattı.

Emekli Korgeneral Pekin, "Darbe darbedir, darbenin iyisi kötüsü olmaz. Darbeye kalkışan ister yapsın ister yapmasın, kalkıştığından itibaren suç işler. Burada insanlar şunu gördüler, girip Genelkurmay Başkanını, İkinci Başkanını, Kuvvet Komutanlığını derdest edip Akıncı Üssünü basıyorlar. Bir de oradan uçak kaldırıyorlar, bu çok acı bir şey bir ülke için, çok acı, çok korkunç bir şey." diye konuştu.

Yurt dışına kaçan FETÖ firarilerinin Türkiye ve ABD ilişkilerinin düzelmesini istemediklerini aktaran Pekin, "ABD, Fetullah Gülen konusunda baskı yapmıyor. Yarın bir gün Almanlarla da ilişkiler iyileştiği zaman, büyük ihtimalle onlar da bu insanların ülkelerinden çıkmalarını isteyecekler." değerlendirmesini yaptı.