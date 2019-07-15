15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’de, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) teröristleri ve onlara katılan bazı askeri unsurlar tarafından, kanlı ve başarısız bir darbe teşebbüsü gerçekleştirildi.

Bu kanlı darbe teşebbüsü; Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin, Başbakanımız ve Hükümetimizin, siyasi partilerimizin, medyamızın ve sivil toplum örgütlerimizin; hepsinden de daha önemlisi siyasi ve fikri farklılıkları, mücadele ve rekabeti bir tarafa bırakıp anayasaya, demokrasiye, canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizin onurlu mücadelesiyle başarısız kılınmıştır.

İlk defa sivil halkın üzerine tanklar sürülmüş; uçaklar, helikopterler ve zırhlı araçlardan ateş açılmıştır. İlk defa darbe teşebbüsüne muhatap bir Cumhurbaşkanı kendisi ve ailesinin ölümünü de göze alarak halkıyla darbecilere karşı mücadele yolunu seçmiştir.

Kurtuluş savaşını yöneten ve kuruluşu gerçekleştiren Gazi Meclisimiz, milletin vergileriyle alınmış uçaklar ve silahlar kullanılarak ilk defa 15 Temmuz’da bombalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de, kurtuluş savaşı sırasındaki Gazi Meclis’in üyeleri gibi Meclis’i terk etmemiş, temsilcisi olduğu halkın meydanlarda verdiği ölümüne mücadeleyi “Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız… Bize düşen burada ölmektir” diyerek milli irade emanetine sahip çıkmıştır. Gazi Meclis, bu onurlu dik duruşu ve mücadelesiyle, ikinci defa gazilik onurunu elde etmiştir.

15 Temmuz 2016, halkın gücünün silahın gücünü yendiği gündür.

Darbecilere halkın darbe yaptığı gündür.

Türk milletinin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının bir kez daha dosta düşmana ilan edildiği, gösterildiği ve öğretildiği gündür.

Eğer Türk halkının ve Türkiye lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği demokrasi ve fazilet mücadelesini, bir batılı ülke halkı veya lideri vermiş olsaydı, Nobel barış ödülü dahil verilmedik ödüller ve nişanlar bırakmazlardı. Ama demokrasi ve fazilet mücadelesini veren Türk halkı ve lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olunca, bırakın ödülü, bu mücadeleyi ve başarıyı gönülden tebrik ve takdir bile edemediler.

Batının veya ABD’nin gayri samimi yaklaşımı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk halkının verdiği demokrasi mücadelesinin değerini azaltmaz, elde edilmiş başarıyı küçültmez.

Türkiye, hukukun üstünlüğüne ve insan hak ve hürriyetlerine dayalı demokrasisini daha da güçlendirerek yoluna devam edecektir.