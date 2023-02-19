Haluk Bayraktar: Herkesi davet ediyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" kampanyası başlatıldı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına katıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Haluk Bayraktar, imkânı olan herkesi davet ettiğini vurguladı.