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Haluk Bayraktar: Herkesi davet ediyorum

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek verdiğini açıkladı. Bayraktar, 'İmkanı olan herkesi davet ediyorum.' ifadelerini kullandı.

19 Şubat 2023 Pazar 01:59 - Güncelleme:
Haluk Bayraktar: Herkesi davet ediyorum
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" kampanyası başlatıldı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına katıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Haluk Bayraktar, imkânı olan herkesi davet ettiğini vurguladı.

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