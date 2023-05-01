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Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na dürüstlük dersi

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, Kılıçdaroğlu'na 'Baykar tek kuruş devlet hibesi almadı. Bizim derdimiz siyaset değil. Milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz' dedi.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 08:54 - Güncelleme:
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na dürüstlük dersi
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Baykar Genel Müdür Haluk Bayraktar, katıldığı bir canlı yayında Bayraktar ailesi hakkında tutarsız açıklamalar yapan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yine isimlerimizi zikretmişsiniz, her ne kadar bugüne değin biz pek hissedemesek de bizi desteklediğinizi söylemişsiniz." ifadeleriyle Yedili Masa liderine seslenen Bayraktar, yaptığı paylaşımda "Milli SİHA'lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır'da, İzmir'de, Malatya'da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamışsınız. Sezgin Tanrıkulu'nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz." ifadelerine yer verdi.

BİZİM DERDİMİZ SİYASET DEĞİL

Bayraktar'ın paylaşımının tam metni şöyle:

"Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız. Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti. Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti. Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz. Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz."

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