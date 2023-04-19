Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İftira atıyorlar

Savunma sanayiindeki özelleşmenin Türkiye için büyük bir risk olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu 'Bayraktar'ı kast ederek yaptığı konuşmasında, "Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz. Diyelim ki 'arkadaşımız İHA'yı yapıyor'. Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da Katarlılara bizim tank-paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde artı otoriter rejimlerinde savunma sanayii mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır." dedi.

'OLASILIKLAR ÜZERİNDE FİRMAYA BÖYLE İTHAM ETMEK ÇOK TALİHSİZ'

Konuya ilişkin, CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar,

"Tabii maalesef bu tartışmalar bitmiyor. Ülkemizde son 20 yılda en çok başarı gördüğümüz sektör teknoloji sektörü. Özellikle Baykar yaptıklarıyla son 20 yılda ortada olan bir firma. Son 3 yılda Türk havacılığında ihracat birincisi. Bugün ekranlarda gösterilen Kızılelma savaş uçağı konseptine yeni bir paradigma getirdi. Baykar o kadar ülkenin yurtdışı operasyonları katkıları bitmiş de Baykar'ın... Böyle bir şey söz konusu değilken olasılıklar üzerinde firmaya böyle itham etmek çok talihsiz. Aynı partinin üst düzey yöneticileri daha önce de iftiralar attılar. Dava ettik, Türkiye'de savunma sanayinde hiçbir firma kendi başına değildi. Devlete beyan etmeden üretim yapamazsınız. Bu devletle olan bir şey. Biz 29 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat içinde devletten izin alınıyor. Onay alındığı zaman teknoloji ürünleri ihraç edilebiliyor. Baykar aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bağışçı firması. Bu ülkeyi bırakıp gider miyiz. Firmamızı kimseye satmayız." dedi.

'BİR TANE YANLIŞ BULAMAYACAKLARI FİRMIMIZA İFTİRA ATIYORLAR'

Haluk Bayraktar, "Eleştirecek pek çok şey var. Türkiye İHA'yı İsrail'den alıyordu buna neden eleştirmiyordu. Biz Baykar olarak bu ülkenin geleceği için gençlerimize yönelik de çalışıyoruz. Bu sene TEKNOFEST'e 1 milyondan fazla gencimiz başvurdu. Maalesef seçim öncesinde partiler bir tane yanlış bulamayacakları firmamıza iftira atıyorlar. Rahmetli babam bu vakfı kurduğunda bize bir nasihat vermişti, 'Hiç kimseden nakdi yardım almayacaksınız' diye. Bir şekilde burada bir açık bulunup böylesine önemli bir kazanımı halkın nazarında gözünden düşürmek istiyorlar. Bu işler buraya halkımızın desteğiyle geldi, bundan sonra da aynı destekle ilerleyecek. Kızılelma harp arenasında yeni destek. Bu uçuşlar esnasından binlerce parametreler var. Bugünkü uçuşta Kızılelma ilk defa ön ve arka tekerlerini açarak uçuşunu yaptı. Test uçuşları Teorik ortamda yapılan tüm çalışmaları pratikte de doğrulanması anlamına geliyor. Bayraktar TB3'ünde test uçuşlarını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl boyunca TCG Anadolu gemisine TB3 ve Kızılelma'nın iniş kalkışları için çalışacağız. Bu noktaya adım adım, kendini ispatlaya ispatlaya geldik. Millet sahip çıktığı sürece ben bu işlerin durdurulamayacağını düşünüyorum. Son 3 yılda tek bir ürünle savunma sanayiinde ihracat rekoru kırıyoruz ben buna neden saldırıldığını anlayamıyorum." diyerek tepki gösterdi.