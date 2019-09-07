Haluk Levent, Diyarbakır annelerine destek verdiği için linç edildi HDP mağduru ailelerin, parti binası önündeki oturma eylemi 5'inci gününde devam ediyor. Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 13'e çıktı. Annelerden sanat camiasına çağrı gelmesi üzerine Haluk Levent, PKK’yı lanetleyerek HDP mağduru annelere destek verdi. Haluk Levent PKK'yı lanetleyip HDP mağduru annelere destek verdiği için linç edildi! İşte ayrıntılar…