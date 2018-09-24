Hamaney: S.Arabistan ve BAE finanse etti, ABD destekledi

İran dini lideri Hamaney Ahvaz'daki terör saldırısını yapanların Suudi Arabistan ve BAE tarafından finanse edildiğini, ABD tarafından da desteklendiğini açıkladı.

Hamaney, 25 kişinin öldürüldüğü Ahvaz'daki silahlı saldırıya yönelik şunları kaydetti:

"Raporlara göre bu korkakça saldırıyı düzenleyenler Suriye ve Irak'ta kapana kısılınca Amerika'nın yardımlarına koştuğu ve Suudi Arabistan ile BAE tarafından finanse edilen kişilerdir"

Hamaney saldırıyı düzenleyenlerin şiddetle cezalandırılacalağını ifadele etti.