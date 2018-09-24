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Hamaney: S.Arabistan ve BAE finanse etti, ABD destekledi

İran dini lideri Hamaney Ahvaz'daki terör saldırısını yapanların Suudi Arabistan ve BAE tarafından finanse edildiğini, ABD tarafından da desteklendiğini açıkladı.

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İran dini lideri Hamaney Ahvaz'daki terör saldırısını yapanların Suudi Arabistan ve BAE tarafından finanse edildiğini, ABD tarafından da desteklendiğini açıkladı.

Hamaney, 25 kişinin öldürüldüğü Ahvaz'daki silahlı saldırıya yönelik şunları kaydetti:

"Raporlara göre bu korkakça saldırıyı düzenleyenler Suriye ve Irak'ta kapana kısılınca Amerika'nın yardımlarına koştuğu ve Suudi Arabistan ile BAE tarafından finanse edilen kişilerdir"

Hamaney saldırıyı düzenleyenlerin şiddetle cezalandırılacalağını ifadele etti.

 

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