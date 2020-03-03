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Hamaney'den dikkat çeken ''Koronavirüs'' iddiası: Gizliyorlar

İran lideri Ali Hamaney, dünyada hızla yayılan Koronavisür salgınıyla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. İran lideri Hamaney, 'Koronavirüs bazı ülkelerde daha şiddetli ve yaygın ama gizliyorlar' dedi.

AA03 Mart 2020 Salı 14:40 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:40

İran'da Tabiat Haftası kapsamında ofisinin bahçesine fidan diken Hamaney, ardından yaptığı konuşmada koronavirüse ilişkin açıklamada bulundu.

Koronavirüsün birçok ülkeye yayıldığına işaret eden Hamaney, "Yetkililerimiz ilk günden bu yana durumu şeffaf bir şekilde açıkladı ve halkı bilgilendirdi. Koronavirüs bazı ülkelerde daha şiddetli ve yaygın ama gizliyorlar." ifadelerini kullandı.

Halka, koronavirüsün önlenmesi için yetkililerin uyarılarını dikkate almaları çağrısı yapan Hamaney, "Meseleyi basit göstermek istemiyorum fakat o kadar da büyütmeyelim. Bu konu ülkede çok uzun sürmeyecek ve sona erecektir. Bu o kadar büyük bir bela değildir, bundan daha büyüğü de olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, koronavirüsle mücadele eden doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

- İran'da 77 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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