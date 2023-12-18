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Hamas: Biz binlerce yıldır bu toprakların sahibiyiz

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ni sömürgeleştirmesine karşı çıktıklarını ifade ederek, 'Biz binlerce yıldır bu toprakların sahibiyiz' dedi.

IHA18 Aralık 2023 Pazartesi 22:26 - Güncelleme:
Hamas: Biz binlerce yıldır bu toprakların sahibiyiz
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Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın İsrail'de düzenlediği ortak basın toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Hamdan, Austin'in İsrail'e yaptığı ziyarete tepki göstererek, "ABD Savunma Bakanı'nın İsrail ile hangi deneyimi paylaştığını soruyoruz? Vietnam'daki zaferlerinden mi bahsediyoruz? Ya da 20 yıl sonra Afganistan'da kazandıkları zaferden mi? Paylaşılacak tek deneyim kadın ve çocukların öldürülmesi, hastanelerin, evlerin ve okulların yıkılmasıdır" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni sömürgeleştirmesine karşı çıktıklarını ifade eden Hamdan, "Halkımız topraklarında kalacak. Çünkü onlar toprakların gerçek sahipleridir. İnsanların yerlerinden edilmesi, onları kendilerine ait olmayan bir toprağa yerleştirmek, dünyanın dört bir yanından insanları ithal ederek oluşturulan bu varlığın (İsrail) kültürüdür. Yüz binlerce Siyonist kendilerini Filistin halkına dayattı. Bu aptalca bir ahmaklıktır. Biz binlerce yıldır bu toprakların sahibiyiz" dedi.

İsrail'le esir takasına ilişkin her türlü öneriye açık olduklarını ancak bombardıman durdurulana kadar hiçbir görüşme yapılmayacağını yineleyen Hamdan, "Bize yönelik saldırganlık tamamen sona erene kadar esir takası için hiçbir müzakere yapılmayacağını teyit etmek istiyoruz. Mısır ve Katar'daki kardeşlerimizin her türlü girişimine açığız. Buna halkımızın fedakarlıklarını ve Filistin ulusal vizyonumuzu akılda tutarak bakacağız" diye konuştu.

Hamas'ın yeni bir ateşkes anlaşmasını engellediği yönündeki iddiaları yalanlayan Hamdan, bunun "yalnızca işgalin yalanlarını benimsemek" olduğunu belirtti.

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