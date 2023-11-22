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Hamas ile İsrail arasındaki insani araya ilişkin Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı, 4 günlük geçici ateşkese ilişkin, Gazze'ye insani yardım miktarının artırılmasını kapsayan mutabakata tam riayet edilmesinin beklendiğini belirterek, “Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor, Katar'ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz” dedi.

22 Kasım 2023 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Hamas ile İsrail arasındaki insani araya ilişkin Türkiye'den açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de insani ara ilan edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail güçlerinin 6 haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasının ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı barışa yönelik süreci başlatmasının temenni edildiği açıklamada, Katar'ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi.

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