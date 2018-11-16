Hamas Sözcüsü Kasım: İsrail, tüm ümmetin düşmanıdır ve normalleşme; İsrail'i abluka ve saldırılarını sürdürmeye teşvik etmektir

"Normalleşme suç ve ihanettir" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 34. cumasındaki gösterilere, İsrail'in önceki gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen çok sayıda Filistinli katılıyor.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, gösteri alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkının barışçıl gösteriler aracılığıyla ablukayı deleceği mesajını vurgulamak" için sınırda toplanmaya devam ettiğini söyledi.

Direnişi destekleyen ve zafer kazanmasının faktörlerinden biri olan bu kitlelerin, ablukayı kırabilme gücüne sahip olduğuna inanan Kasım, bu gösterilerin ayrıca halkın işgalcilerle normalleşmeyi reddettiğinin açık bir mesajı olduğunu ifade etti.

Kasım, "İsrail, tüm ümmetin düşmanıdır ve normalleşme; İsrail'i abluka ve saldırılarını sürdürmeye teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki gerginlik

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, geçen hafta pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin de aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından 13 Kasım Salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.