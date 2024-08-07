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Hamas'tan Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 19:36 - Güncelleme:
Hamas'tan Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin UAD'ye müdahillik beyanını sunmasının, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kardeş Türk halkının, Filistin davasında adaletin sağlanması ve 10 aydan uzun süredir devam eden acımasız soykırım saldırılarına maruz kalan Filistin halkının haklarına verdiği desteğin bir teyidi olarak görüldüğü" kaydedildi.

Türkiye'nin UAD'da İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunun memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini, UAD'da açılan davaya katılarak acil adım atmaya ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki Nazi işgaline ve İsrail'in bölgenin barışı için oluşturduğu tehdide son vermek için birleşik bir cephe oluşturmak için çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Divan'a sunmuştu.

Türkiye böylece Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke oldu.

Türkiye, bu zamana kadar müdahillik bildiriminde bulunan en önemli bölge ülkesi olarak öne çıkıyor.

  • Hamas
  • UAD müdahillik
  • soykırım davası

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