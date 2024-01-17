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  • Hamaslı yetkili, Gazze Şeridi'nde 7 bin kişinin halen enkaz altında olduğunu belirtti
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Hamaslı yetkili, Gazze Şeridi'nde 7 bin kişinin halen enkaz altında olduğunu belirtti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan toplamda 7 bin kişinin halen enkaz altında olduğunu ve hava saldırıları nedeniyle çıkarılamadıklarını söyledi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 22:22 - Güncelleme:
Hamaslı yetkili, Gazze Şeridi'nde 7 bin kişinin halen enkaz altında olduğunu belirtti
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Hamdan, Hamas'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ofisinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları ve bölgedeki insani durum hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki insanı durumu kelimelerle ifade etmenin mümkün olmadığını belirten Hamdan, "Nazi (İsrail), Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinliye karşı sistematik bir şekilde yürüttüğü açlık ve susuzluk savaşını, gıda ve yakıt girişini engelleyerek sürdürüyor. 800 binden fazla Filistinli gerçek bir kıtlık içerisinde yaşıyor. " ifadelerini kullandı.

Hamdan, Gazze'de gerçek bir trajedinin yaşandığını ve 400 bin kişinin yerinden edilme sonucu kaldıkları kalabalık yerlerde bulaşıcı hastalıklara yakalandığını, yerlerinden edilen Filistinlilerin gıda, su, ilaç ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan sivillerin sayısının 61 bine yükseldiğini vurgulayan Hamdan, şunları kaydetti:

"Yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 7 binden fazla kişi enkaz altında kayıp. Sivil savunma ve kurtarma ekipleri, İsrail'in rastgele hava saldırıları ve yakıt yokluğu yüzünden enkaz altında kalanları çıkaramadı."

Batı Şeria'daki duruma da değinen Hamdan, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Filistinli sayısının 350'ye, yaralı sayısının 4 bine ve tutuklu sayısının 5 bine yükseldiğini kaydetti.

Filistinlilere karşı işlenen suçlar ve soykırım savaşında İsrail'e siyasi, diplomatik ve askeri destek veren ABD yönetimi ve Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttuklarını vurgulayan Hamdan, "ABD yönetimi, halkımızın öldürülmesi, yerinden edilmesi ve yok edilmesinde ortaktır. Hukuki, ahlaki ve insani açıdan yargılanmadan kendilerini izole edemezler." diye konuştu.

Hamdan, "İşgalcinin (İsrail) ve ABD'lilerin konuşmalarında, sözde üçüncü aşamayı sanki sivillere yönelik katliamlar ve hedef almalar duracakmış gibi pazarlamaya çalışmaları kamuoyunu aldatma ve yanıltma girişimidir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Hamas saldırısı
  • Gazze enkazı
  • İsrail hava saldırısı

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