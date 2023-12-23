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Hamas'tan İsrail Savunma Bakanı'na rest! ''İçi boş bir tehdit''

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, 'İsrailli askerlerin direniş liderlerini öldürmek üzere oldukları' yönündeki açıklamasını, 'içi boş bir tehdit' olarak değerlendirdi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 04:25 - Güncelleme:
Hamas'tan İsrail Savunma Bakanı'na rest! ''İçi boş bir tehdit''
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Hamas'tan, Galant'ın, Gazze'deki Hamas lideri Yahya es-Sinvar'la ilgili açıklamalarına cevap geldi.

Açıklamada, Galant'ın, "direnişin liderlerini öldürmeye yakın oldukları" yönündeki açıklamalarının, hayali başarıları pazarlamada kullandığı içi boş bir tehdit olduğu ifade edilerek, "Bu tehditler, sivilleri öldürmekten ve sivil yapıları yıkmaktan başka Gazze'de hiçbir hedefi gerçekleştiremeyen Galant'ın sefil başarısızlığının bir ifadesidir." denildi.

Galant, daha önce İsrail ordu radyosunun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, "Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın yakında İsrail ordusunun tüfekleriyle karşılaşacağını" kaydetmişti.

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