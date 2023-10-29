Hamas'tan İsrail'e esir takası şartı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarının öfke ve üzüntüden başka bir sonucunun olmadığını" söyledi.

Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler meselesini sona erdirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Hamas'tan açıklama

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar da ellerindeki esirleri serbest bırakmaları karşılığında İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluları serbest bırakmasını içeren bir anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yapılan paylaşıma göre, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, İsrail ile esir takasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sinvar, "Direniş (Hamas), elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında işgalci İsrail hapishanelerindeki tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir değişim anlaşması yapmaya hemen hazır." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

Netanyahu net cevap vermedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların bırakılması seçeneğini değerlendirmesinde, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeylerin tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." diye konuştu.

Netanyahu, İsrailli esirleri geri getirmek için hem kara operasyonları hem de küresel bağlamda çalışmaların devam ettiğini belirterek "yürüttükleri çalışmalarla ilgili bazı gizli bilgileri kamuoyuyla paylaşamayacağını" aktardı.