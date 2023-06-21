Hamas'tan Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının ''direnişle karşılanacağı'' açıklaması

Hamas, İsrail ordusunun korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin, Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesine düzenlediği saldırının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistin köylerine yönelik saldırıları "İsrail hükümetinin kışkırttığı ciddi bir tırmanış ve iğrenç bir suç" olarak nitelendirildi.

"Bu suçun sonuçlarından tamamen İsrail hükümetinin sorumlu olduğu" kaydedilen açıklamada, "Faşist işgal hükümetinin izlediği terör ve saldırganlık politikasının sürmesi, sadece daha fazla sebat, direnişin artırılması, işgalciler ve yerleşimcilerle mücadele ile karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, bugün Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait bazı ev ve araçları ateşe vermişti. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıkmıştı.

Silahlı yerleşimcilerin Turmusaya sakinlerine saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 Filistinli de yaralanmıştı.

- İsrail saldırıları ve yasa dışı yerleşim yerleri gerilimi tırmandırıyor

İsrail yönetimi de bugün Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimi Eli'de düzenlenen silahlı saldırıyı gerekçe göstererek, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen bu yerleşimde 1000 ek konut yapma kararı almıştı.

İsrail yönetiminin yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşası kararı, İsrail ordusunun baskın ve saldırılarının son dönemde çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması ve bölgede gerilimi tırmandırmasının ardından geldi.

İsrail ordusu, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Ancak İsrail yönetimi, son dönemde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası arenadaki tepkilere rağmen yasa dışı yerleşimleri genişletme planlarına devam ediyor. Bu kapsamda Netanyahu hükümeti, yakın zamanda, Batı Şeria'da 4 bin yeni konut inşa etmeyi planladıklarını duyurmuştu.